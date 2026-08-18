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У Москві жахнулися від кількості дронів, якими ЗСУ почали атакувати РФ

Російське Міноборони звітувало про безпрецедентну кількість нібито знешкоджених українських безпілотників

18 серпня 2026, 16:07
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Кравцев Сергей

Російське Міністерство оборони заявило про рекордну за весь час війни атаку українських безпілотників. Згідно з опублікованими російською стороною даними, минулої доби системи ППО нібито знешкодили 1671 український дрон над територією Росії.

У Москві жахнулися від кількості дронів, якими ЗСУ почали атакувати РФ

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Інформацію розповсюдили російські державні ЗМІ, посилаючись на дані Міноборони РФ. Крім безпілотників, російське відомство заявило про перехоплення десяти керованих авіаційних бомб та двох реактивних снарядів HIMARS.

Цікаво, що російські ЗМІ кілька разів оновлювали дані про атаку. Спочатку повідомлялося про 1478 нібито збиті дрони. Цю цифру називали "абсолютним рекордом". Проте вже через лічені хвилини показник виріс до 1671 року безпілотника.

Якщо російські заяви відповідають дійсності, йдеться про найбільшу заявлену повітряну атаку України по території РФ за весь період повномасштабної війни.

При цьому, незалежного підтвердження опублікованих цифр на даний момент немає. Російське Міноборони не наводить у поданому повідомленні докладної інформації про те, скільки апаратів було знищено, скільки придушено засобами радіоелектронної боротьби та які саме об'єкти могли стати цілями атаки.

Українська сторона також поки що офіційно не підтвердила і не спростувала дані Москви. Тому масштаб атаки та заявлені результати російської ППО залишаються предметом додаткової перевірки.

Саме різка зміна цифр у російських повідомленнях вже привернула увагу. За короткий проміжок часу заявлена кількість збитих безпілотників збільшилася майже на 200 одиниць.

Якщо початкові та оновлені дані Москви підтвердяться, Росія справді могла зіткнутися з безпрецедентною за масштабом атакою безпілотників. Проте остаточні висновки можна буде робити лише після появи незалежних підтверджень та офіційних коментарів обох сторін.

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