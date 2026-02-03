Российские власти пытаются установить тотальный контроль — теперь возьмутся за телефоны рядовых граждан.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в московском метро будут проверять смартфоны пассажиров. И это системное решение, ведь аналогичную практику накануне ввели и в метро Санкт-Петербурга.

"Подобные нововведения руководство метрополитена расплывчато объясняет "мерами безопасности" и "обеспечением комфорта пассажиров". В то же время россиянам никто не объясняет, что именно будут проверять в гаджетах пассажиров", — отметили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что содержание смартфона в России вполне может стать причиной уголовного преследования. Под запретом – "фейки об армии" или поиск экстремистских материалов в интернете.

"Прикрываясь вопросами "безопасности", российские власти продолжают "закручивать гайки", ограничивать свободу и запугивать собственное население с целью подавить любую нелояльность к режиму даже в частной жизни. Похоже, в Кремле рассчитывают, что возможность проверки смартфона должна заставить людей избегать потенциальных "крамол" даже в личных переписках”, — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате разговора с премьер-министром Индии Моди, Индия вроде бы согласилась прекратить покупку российской нефти. Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что Индия является вторым после Китая покупателем российских энергоресурсов. По его словам, реальный отказ хотя бы одной из этих стран приведет к серьезным последствиям для экономики РФ.



