Главная Новости Мир Россия В Москве уже не до шуток: от россиян посыпались массовые жалобы
В Москве уже не до шуток: от россиян посыпались массовые жалобы

"Железный занавес" опускается и перед жителями Москвы

28 ноября 2025, 13:25
Автор:
Кречмаровская Наталия

В столице РФ потребители массово жалуются на отключение мобильного Интернета. Нет даже проводного интернета. Фактически, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, интернет россиянам не отключили, а существенно ограничили – некоторые сайты спокойно работают.

В Москве уже не до шуток: от россиян посыпались массовые жалобы

Россияне. Фото из открытых источников

Аналитики Центра объяснили, что цифровая сеть исчезает не полностью — одобренные российскими властями сайты из "белого списка" остаются доступными. Ранее, как напомнили в ЦПД, по аналогичной схеме интернет отключался в 46 российских регионах.

В Центре противодействия дезинформации, российские власти масштабируют отключение интернета по всей стране, объясняя это якобы требованиями защиты от украинских беспилотников. Однако реальные планы Кремля, как объяснили в ЦПД, вполне очевидны: власти РФ пытаются отрезать россиян от мировой сети, оставив доступ только к пропагандистским ресурсам.

"Российские власти постепенно внедряют "цифровую изоляцию" россиян, расширяя географию и увеличивая время отключений, чтобы в итоге лишить граждан даже возможности получать информацию из независимых источников", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что большинство регионов России поглотил бюджетный кризис. Ухудшение коснулось 56 регионов РФ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в 2025 году сформировался бюджетный дефицит в сумме 169,2 млрд. рублей (около 2,14 млрд. долл.). По данным аналитиков, самые большие дефициты фиксируют в Кемеровской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02m6Vv3QEPw4j9BWrbYJ47FT2TmWe8vUCnumqNyV35Y7GkCFPpBfZ5q7uKau7EQ6h5l
