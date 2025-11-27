В Росії наростає катастрофа: ілюзія, створена Кремлем, повністю розсипається

Більшість регіонів Росії поглинула бюджетна криза. Погіршення торкнулося 56 регіонів РФ.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у 2025 році сформувався бюджетний дефіцит у сумі 169,2 млрд рублів (близько 2,14 млрд дол.). За даними аналітиків, найбільші дефіцити фіксують у Кемеровській, Іркутській, Тюменській, Новосибірській, Нижегородській областях та Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Серед причин дефіциту, як пояснили аналітики Центру, зростання витрат регіонів на 14,6%, при цьому ріст доходів у 2025 році фіксується лише на рівні 6,9%. Окремий тягар — одноразові виплати за контракт із ЗС РФ. Вони суттєво збільшили видатки місцевих бюджетів, та скорочення доходів в інших секторах.

“Таке поєднання — спад прибуткових податків, зростання соціального навантаження та мільярдні витрати на війну — штовхає регіони РФ у фінансову яму. Попри спроби Кремля створювати ілюзію повного контролю, в умовах затяжної війни регіональні бюджети Росії стрімко втрачають стійкість і ця тенденція лише посилюватиметься”, — зауважили у Центрі протидії дезінформації.

