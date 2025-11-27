Рубрики
Більшість регіонів Росії поглинула бюджетна криза. Погіршення торкнулося 56 регіонів РФ.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у 2025 році сформувався бюджетний дефіцит у сумі 169,2 млрд рублів (близько 2,14 млрд дол.). За даними аналітиків, найбільші дефіцити фіксують у Кемеровській, Іркутській, Тюменській, Новосибірській, Нижегородській областях та Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
Серед причин дефіциту, як пояснили аналітики Центру, зростання витрат регіонів на 14,6%, при цьому ріст доходів у 2025 році фіксується лише на рівні 6,9%. Окремий тягар — одноразові виплати за контракт із ЗС РФ. Вони суттєво збільшили видатки місцевих бюджетів, та скорочення доходів в інших секторах.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Держдумі РФ обговорюють закон, який прирівняє так званий “деструктивний контент” до екстремізму. Також закон дозволить “роскомнадзору” блокувати такий контент за спрощеною процедурою.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ця ініціатива подається як така, що захистить населення від небезпечного контенту. При цьому поняття “деструктивності”, як зазначають аналітики, не має чітких критеріїв.