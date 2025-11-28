logo_ukra

BTC/USD

91788

ETH/USD

3059.85

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Москві уже не до жартів: від росіян посипалися масові скарги
commentss НОВИНИ Всі новини

У Москві уже не до жартів: від росіян посипалися масові скарги

“Залізна завіса” опускається і перед жителями Москви

28 листопада 2025, 13:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У столиці РФ споживачі масово скаржаться на відключення мобільного інтернету. Немає навіть дротового інтернету. Фактично, як повідомили у Центрі протидії дезінформації, інтернет росіянам не відключили, а істотно обмежили — адже деякі сайти спокійно працюють. 

У Москві уже не до жартів: від росіян посипалися масові скарги

Росіяни. Фото з відкритих джерел

Аналітики Центру пояснили, що цифрова мережа зникає не повністю — схвалені російською владою сайти з “білого списку” залишаються доступними. Раніше, як нагадали у ЦПД, за аналогічною схемою інтернет відключався в 46 російських регіонах.

У Центрі протидії дезінформації, російська влада масштабує відключення інтернету по всій країні, пояснюючи це нібито вимогами захисту від українських безпілотників. Однак реальні плани Кремля, як пояснили у ЦПД, цілком очевидні: влада РФ намагається відрізати росіян від світової мережі, залишивши доступ лише до пропагандистських ресурсів.

“Російська влада поступово впроваджує “цифрову ізоляцію” росіян, розширюючи географію та збільшуючи час відключень, щоб у підсумку позбавити громадян навіть можливості отримувати інформацію з незалежних джерел”, — йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що більшість регіонів Росії поглинула бюджетна криза. Погіршення торкнулося 56 регіонів РФ. 

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у 2025 році сформувався бюджетний дефіцит у сумі 169,2 млрд рублів (близько 2,14 млрд дол.). За даними аналітиків, найбільші дефіцити фіксують у Кемеровській, Іркутській, Тюменській, Новосибірській, Нижегородській областях та Ямало-Ненецькому автономному окрузі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02m6Vv3QEPw4j9BWrbYJ47FT2TmWe8vUCnumqNyV35Y7GkCFPpBfZ5q7uKau7EQ6h5l
Теги:

Новини

Всі новини