В Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы "Российских железных дорог": что известно

В сообщении говорится, что 28 сентября тело 52-летнего топ-менеджера нашли на балконе в его квартире на Коломенской набережной в Москве.

В Москве застрелился еще один топ-менеджер, а именно руководитель дочерней компании "Российские железные дороги", "Цифровая логистика" Павел Пчельников. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Пока не известно, оставил ли Пчельников предсмертную записку, а также, что стало причиной самоубийства. Но есть предположение, что топ-чиновник застрелился из-за проблем на работе. В частности, он не смог обеспечить надлежащую защиту для инфраструктуры от хакерских атак из Украины. Следовательно, в работе РЖД случились сбои, повлиявшие на сроки поставки военных грузов для оккупационной армии РФ.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России это уже шестой случай суицида среди руководства РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Белгородской области РФ взорвался боеприпас . На территории РФ, в Белгородском регионе, в Валуйском городском округе, находящемся недалеко от границы с Украиной, произошел взрыв боеприпаса. Пострадали более 10 местных жителей. Как рассказал губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков, при взрыве 14 жителей региона отправили в медицинские учреждения с ранениями разной степени тяжести. Российский чиновник подтвердил, что боеприпас взорвался по одной уже известной причине — "человеческому фактору". Важно, что украинские медиа информировали о том, что летом на территории Белгородского региона России возникло самовозгорание боеприпасов.