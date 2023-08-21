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В Москву прибыла военная делегация союзника России

Союзник России прибыл в Москву со своей военной делегацией по усилению сотрудничества.

сегодня, 15:23
Автор:
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Slava Kot
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Иранская военная делегация прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества между сухопутными силами Ирана и России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское государственное информационное агентство ТАСС.

В Москву прибыла военная делегация союзника России

Командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину Запад усилил санкции против страны-агрессора. Таким образом, Россия начала искать и налаживать отношения с другими странами. Одним из крупнейших союзников России стал Иран, также находящийся под санкциями Запада уже несколько десятилетий.


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Теперь военная делегация из Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву. Согласно официальной информации Москва и Тегеран будут обсуждать вопросы улучшения сотрудничества между странами в сфере сухопутных войск.

Напомним, что Запад неоднократно обвинял Иран из-за поставок оружия в Россию, в частности, это касается дронов-камикадзе Shahed 136, которые в России перерисовывают и называют "Герань-2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хакеры взломали почту российского политика высшего эшелона. Таким образом, были разоблачены коррупционные схемы, а также кураторство политика в вопросах Африки, Индии и Ирана, которое должно было улучшить сотрудничество с этими странами для обхода западных санкций. Кроме того, разоблаченные материалы указывают на причастность российского политика к аннексии Крыма и распространение гибридной информации, призванной дестабилизировать ситуацию в Украине и других странах.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект создал первый международный вооруженный скандал. В нем Сербия якобы заключила контракт с Ираном на поставку 20 тыс. дронов-камикадзе.



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