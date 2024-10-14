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В НАТО начали масштабные ядерные учения: реакция Кремля

Песков заявил, что ядерные учения НАТО ведут к «нагнетанию напряженности»

сегодня, 13:50
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Ткачик Олеся

В Кремле отреагировали на масштабные ядерные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon. Как заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, в условиях "горячей войны" в рамках "украинского конфликта" такие учения стран НАТО приведут к дальнейшему нагнетанию напряженности.

В НАТО начали масштабные ядерные учения: реакция Кремля

Дмитрий Песков

"В условиях "горячей войны", которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в понедельник НАТО начнет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, об этом на прошлой неделе в Лондоне сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Известно, что к учениям будут привлечены около 60 самолетов, включая истребителей F-35A и стратегических бомбардировщиков B-52, из 13 стран-членов НАТО.

Как заявил Рютте, в неопределенном мире жизненно важно, чтобы члены НАТО испытали свою оборону и укрепляли ее, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно ответить на любую угрозу.

Также известно, что обучение сосредоточено на воздушном пространстве Великобритании, Северного моря, а также на территориях Бельгии и Нидерландов. Хотя боевое оружие во время учений не будет применяться, военные будут отрабатывать сценарии, где авиация транспортирует американские ядерные боеголовки. В тренировках, которые продлятся около двух недель, примут участие около 2000 военнослужащих.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ регулярно шантажирует страны НАТО применением ядерного оружия. Там даже выразили уверенность в том, что после смены ядерной доктрины в угрозы РФ начали верить и, будто уже готовы к диалогу с ней.




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Источник: https://tass.ru/politika/22116225
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