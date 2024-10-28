В НАТО рассказали о потерях российской армии в Украине

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Черновалова Кристина
По оценкам НАТО, потери российской армии во время войны в Украине составили около 600 тысяч солдат. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркнув, что эти цифры свидетельствуют о катастрофических последствиях для российских вооруженных сил. В то же время он отметил углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей, что придает новые вызовы международной безопасности.
Марк Рютте
Параллельно с этим Марк Рютте подтвердил информацию о прибытии в Россию северокорейских военных подразделений. По словам Рютте, несколько тысяч военных из КНДР уже достигли Курской области, и всего Пхеньян планирует отправить около 12 тысяч солдат. Новая волна сотрудничества между Россией и КНДР создает угрозу европейской и индо-тихоокеанской безопасности.
Читайте на портале "Комментарии" - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем информацию о возможном отправке военных КНДР для участия в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Марк Рютте написал у себя в соцсети X.
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