В НАТО рассказали о потерях российской армии в Украине

По оценкам НАТО, потери российской армии во время войны в Украине составили около 600 тысяч солдат. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркнув, что эти цифры свидетельствуют о катастрофических последствиях для российских вооруженных сил. В то же время он отметил углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей, что придает новые вызовы международной безопасности.

Марк Рютте

"Более 600 000 российских солдат были убиты или ранены во время войны, и Путин не в состоянии продолжать свое нападение на Украину без иностранной поддержки", — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Брюсселе после консультаций с южнокорейскими военными и представителями разведки.

Параллельно с этим Марк Рютте подтвердил информацию о прибытии в Россию северокорейских военных подразделений. По словам Рютте, несколько тысяч военных из КНДР уже достигли Курской области, и всего Пхеньян планирует отправить около 12 тысяч солдат. Новая волна сотрудничества между Россией и КНДР создает угрозу европейской и индо-тихоокеанской безопасности.

"Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как для индо-тихоокеанской, так и для евроатлантической безопасности", — прокомментировал ситуацию Рютте.

Читайте на портале "Комментарии" - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем информацию о возможном отправке военных КНДР для участия в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Марк Рютте написал у себя в соцсети X.



