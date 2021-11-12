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Яркий огненный шар озарил небо над США: как он выглядел (ВИДЕО)

Метеор осветил небо через девять минут после старта миссии Crew-3 компании SpaceX

сегодня, 16:10
Автор:

Денис Подставной
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Яркий огненный шар пронесся в небе на Соединёнными Штатам Америки. Об это пишет издание Space.com.

Яркий огненный шар озарил небо над США: как он выглядел (ВИДЕО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

10 ноября вскоре после старта миссии SpaceX Crew-3 на Международную космическую станцию, по небу над восточной частью США промелькнул яркий огненный шар. 

Американское метеорное общество (AMS) сообщило о почти 400 наблюдениях огненного шара на сегодняшний день, при этом некоторые свидетели могли одновременно наблюдать огненный шар и след ракеты SpaceX Falcon 9. Большинство наблюдений поступило из Северной Каролины, но некоторые отчеты также поступили из Вашингтона, Делавэра, Джорджии, Мэриленда, Нью-Джерси, Пенсильвании, Южной Каролины, Теннесси, Вирджинии и Западной Вирджинии. 

Метеор осветил небо через девять минут после старта Crew-3. Согласно данным AMS, небесное тело было частью метеорного потока Таурид, который происходит каждый год с сентября по ноябрь, когда Земля проходит через широкий поток обломков вслед за кометой Энке.

В Сети появляются видео, на кадрах которых можно заметить огненный шар. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые дали "голос" туманности Спираль. Данное небесное тело находится в нескольких сотнях световых лет. Оно образовалось после того, как звезда с малой массой сбросила свой внешний материал ближе к концу своей жизни. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили в реке Темза, что в Великобритании акул, тюленей, морских коньков и других животных. Согласно данным специалистов, на данный момент в водах реки обитают три вида хищных рыб. Некоторые из них могут достигать двухметровой длинны и жить до 50 лет. 



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Источник: https://www.space.com/taurid-meteor-fireball-spacex-crew-3-launch
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