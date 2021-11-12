Яркий огненный шар озарил небо над США: как он выглядел (ВИДЕО)



















Яркий огненный шар пронесся в небе на Соединёнными Штатам Америки. Об это пишет издание Space.com.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

10 ноября вскоре после старта миссии SpaceX Crew-3 на Международную космическую станцию, по небу над восточной частью США промелькнул яркий огненный шар.

Американское метеорное общество (AMS) сообщило о почти 400 наблюдениях огненного шара на сегодняшний день, при этом некоторые свидетели могли одновременно наблюдать огненный шар и след ракеты SpaceX Falcon 9. Большинство наблюдений поступило из Северной Каролины, но некоторые отчеты также поступили из Вашингтона, Делавэра, Джорджии, Мэриленда, Нью-Джерси, Пенсильвании, Южной Каролины, Теннесси, Вирджинии и Западной Вирджинии.

Метеор осветил небо через девять минут после старта Crew-3. Согласно данным AMS, небесное тело было частью метеорного потока Таурид, который происходит каждый год с сентября по ноябрь, когда Земля проходит через широкий поток обломков вслед за кометой Энке.

В Сети появляются видео, на кадрах которых можно заметить огненный шар.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые дали "голос" туманности Спираль. Данное небесное тело находится в нескольких сотнях световых лет. Оно образовалось после того, как звезда с малой массой сбросила свой внешний материал ближе к концу своей жизни.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили в реке Темза, что в Великобритании акул, тюленей, морских коньков и других животных. Согласно данным специалистов, на данный момент в водах реки обитают три вида хищных рыб. Некоторые из них могут достигать двухметровой длинны и жить до 50 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!