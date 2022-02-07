В Новосибирске отменили выборы талисмана города: выиграл орангутан, а не снежный барс Путина

В российском Новосибирске приключилась забавная история, которая ярко показывает, кто на самом деле сегодня в России при власти. Казалось бы, в новосибирском зоопарке решили провести онлайн-выборы символа города из числа зверей. Власти начали поддерживать белого медведя (как у провластной партии "Единая Россия"), а также снежного барса (Владимиру Путину нравится). Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет журналист и блогер Иван Яковина.

Орангутан. Фото: из открытых источников

"Вот только простые люди в пику власти решили поддержать орангутанга по имени Бату. Он тут же вышел вперед", – отметил журналист.

Он добавляет, власти, увидев к чему все идет, решила с помощью провластных ботов в сети переломить ситуацию, накрутив голоса за барса. История стала общенациональной, и люди уже со всей России набили голосов орангутангу. Дальше – круче.

"Власть ночью тупо нарисовала несколько десятков тысяч голосов барсу. Люди утром собрались, поднажали – и снова Бату вперед вышел. О противостоянии стало известно уже всему миру, за орангутанга стала голосовать уже вся планета, и тогда власть... отменила итоги голосование. В общем, россиянам не дают выбрать даже символ города. В сети уже пишут, что к орангутангу уже пришли менты с обыском, его подозревают в неповиновении законным требованиям полиции и в создании экстремистского сообщества", – отметил Иван Яковина.

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