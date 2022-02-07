В Новосибирске отменили выборы талисмана города: выиграл орангутан, а не снежный барс Путина

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Кравцев Сергей
В российском Новосибирске приключилась забавная история, которая ярко показывает, кто на самом деле сегодня в России при власти. Казалось бы, в новосибирском зоопарке решили провести онлайн-выборы символа города из числа зверей. Власти начали поддерживать белого медведя (как у провластной партии "Единая Россия"), а также снежного барса (Владимиру Путину нравится). Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет журналист и блогер Иван Яковина.
Орангутан. Фото: из открытых источников
Он добавляет, власти, увидев к чему все идет, решила с помощью провластных ботов в сети переломить ситуацию, накрутив голоса за барса. История стала общенациональной, и люди уже со всей России набили голосов орангутангу. Дальше – круче.
Читайте также на портале "Комментарии – в России запретили деятельность немецкой компании "Deutsche Welle" в ответ на блокировку "RT" в Германии. Со свободой слова в РФ, как всегда проблемы.
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