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В России запретили деятельность немецкой компании "Deutsche Welle" в ответ на блокировку "RT" в Германии

Министерство иностранных дел России объявил о прекращении спутникового и другого вещания немецкой медиакомпании "Deutsche Welle" на территории страны

сегодня, 17:35
Автор:

Людмила Слободенюк
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Российская Федерация вводит санкции против немецкой медиакомпании "Deutsche Welle". В Москве закроют корреспондентский пункт "DW" и прекратят спутниковое и другое вещание медиакомпании на территории России, а всех сотрудников российского бюро лишат аккредитации. Об этом говорится в заявлении, которое появилось сегодня, 3 февраля, на сайте министерства иностранных дел России, передает портал "Комментарии".

В России запретили деятельность немецкой компании "Deutsche Welle" в ответ на блокировку "RT" в Германии

В России запретили деятельность немецкой компании Deutsche Welle. Фото из открытых источников

В тексте заявления говорится, что российские власти будут рассматривать вопрос, не выполняет ли медиакомпания "DW" в России функции "иностранного агента". Также в заявлении российского МИД говорится и о том, что Москва намерена составить список граждан ФРГ, которых она считает причастными к "ограничиванию вещания RT DE и давлению" на российский гостелеканал. Им запретят въезд в Россию. Список не будут публиковать для общественности. Также в российском МИДе обещают дальнейшие санкции.

"Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", — говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 2 февраля, немецкий медиарегулятор запретил на территории Германии вещание государственного российского телеканала "Russia Today". Это произошло, якобы из-за отсутствия у "RT DE" национальной лицензии на трансляцию. Об этом "Комментарии" писали в публикации – в Германии запретили трансляцию российского канала RT . В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что "RT DE" не прекратит вещание в ФРГ. А руководитель "RT DE Productions" Динара Токтосунова заявила, что решение немецкого медиарегулятора будут обжаловать в суде.



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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1796909/
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