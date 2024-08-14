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В ОДКБ сказали, когда окажут помощь России в Курской области

В ОДКБ отреагировали на события, происходящие в Курской области

сегодня, 19:13
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Ткачик Олеся

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщила, что Россия официально не обращалась за помощью в связи с ситуацией в Курской области. Секретариат ОДКБ подтвердил отсутствие каких-либо официальных запросов или переговоров по этому вопросу.

В ОДКБ сказали, когда окажут помощь России в Курской области

ОДКБ

В то же время в ОДКБ отметили, что ситуация в Курской области является "новым этапом эскалации военного конфликта". Представители организации добавили, что внимательно следят за развитием событий, действуя в соответствии с Уставом ОДКБ.

Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, страна-член, нуждающаяся в военной помощи, должна сделать официальное обращение в Организацию. В случае с ситуацией в Курской области Россия такого обращения не подавала.

Базирующийся в Москве секретариат ОДКБ назвал действия ВСУ в Курской области "новым этапом эскалации военного конфликта в зоне ответственности ОДКБ". Организация подчеркнула, что ее аналитические службы работают в круглосуточном режиме, следя за ситуацией и действуя исключительно в рамках Устава ОДКБ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России считают , что нет необходимости обращаться за помощью к странам-членам ОДКБ. В частности, как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия не просит ни у кого помощи, поскольку способна справиться сама. Он выразил уверенность, что если России будет угрожать "экзистенциальная опасность" и Москва обратится в ОДКБ, союзники придут на помощь.

Также "Комментарии" рассказывали, что на самом деле страны-участники ОДКБ не пылают желанием помогать России в Курской области. Как отмечают эксперты, страны ОДКБ либо демонстративно не отреагировали на прорыв Украины в Курской области, либо как Армения намекнули, что поскольку им не помогали против Азербайджана, то они не обязаны.





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