В Офисе президента объяснили, зачем Путин подался во Вьетнам

Кремлевский диктатор после своего визита в Северную Корею отправился во Вьетнам, где 20 июня встретится с руководством страны.

Михаил Подоляк

"Все совершенно очевидно. В рамках своего азиатского вояжа с двух остановок "субъект Путин" после Северной Кореи отправился во Вьетнам. Несложно заметить, что он объезжает… вчерашних сателлитов СССР. И это все происходит в рамках попытки восстановить в полном объеме стратегический антидемократический агрессивный альянс", – отметил Подоляк.

По его словам, еще проще определить конкретные цели – Россия нуждается в военно-технической помощи и "пушечном мясе".

"Многие снаряды и многие другие инструменты агрессии. И много конкретной эскалации… Для нас это определяет еще один ответ на вопрос, за что воюет Украина. Мы воюем, в частности, за полноценную независимость, за окончательный выход из орбиты русско-советской империи. Чтобы в следующий раз, когда кремлевский Godfather встряхнет в неудачную колониальную войну, он не мог потребовать от Украины заплатить дань людьми и оружием", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин уже посетил Северную Корею и там подписал договор о партнерстве между странами. Как утверждают российские военные эксперты, подписанный между Россией и КНДР договор о всеобъемлющем партнерстве на фоне действий стран Запада и Украины позволяет Пхеньяну отправить своих военных в зону так называемой "специальной военной операции". Они отмечают, что сложившаяся в Украине ситуация с точки зрения международного права может быть рассмотрена как акт агрессии против России. При этом российский эксперт отметил, что один из пунктов договора между Москвой и Пхеньяном предусматривает оказание помощи России в данной ситуации.



