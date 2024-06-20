В Офисе президента объяснили, зачем Путин подался во Вьетнам

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор после своего визита в Северную Корею отправился во Вьетнам, где 20 июня встретится с руководством страны.
Михаил Подоляк
По его словам, еще проще определить конкретные цели – Россия нуждается в военно-технической помощи и "пушечном мясе".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин уже посетил Северную Корею и там подписал договор о партнерстве между странами. Как утверждают российские военные эксперты, подписанный между Россией и КНДР договор о всеобъемлющем партнерстве на фоне действий стран Запада и Украины позволяет Пхеньяну отправить своих военных в зону так называемой "специальной военной операции". Они отмечают, что сложившаяся в Украине ситуация с точки зрения международного права может быть рассмотрена как акт агрессии против России. При этом российский эксперт отметил, что один из пунктов договора между Москвой и Пхеньяном предусматривает оказание помощи России в данной ситуации.
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