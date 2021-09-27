В оккупированном Крыму российские десантники проведут масштабные учения

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Антон Рудак
Министерство обороны России объявило о начале масштабных военных учений в Крыму, сообщает Крым Реалии.
Российские десантники, фото из открытых источников
Учения будут происходить на полигоне Опук в оккупированном Крыму. Российское Минобороны задействует около 2 тыс. военнослужащих, более 100 единиц боевой и специальной техники. Кроме того, военные — представители десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. В пресс-службе проинформировали, что военные потренируются в отработке ведения обороны, где планируют выполнить упражнения боевых стрельб огнем из штатного вооружения боевой техники. К учениям задействуют ракетные, противотанковые, огнеметные, артиллерийские и снайперские подразделения.
По сообщениям Минобороны РФ, военные задействуют разные виды вооружения, в том числе и автоматы, пулеметы, гранатометы, реактивный пехотный огнемет и снайперское вооружение.
Ранее портал "Комментарии" анализировал, почему военные учения РФ и Беларуси "Запад-2021" опасны для Украины. Учитывая, что россияне всегда манипулируют с любыми данными, нам следует быть наготове Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что Россия лукавит и говорит неправду, когда утверждает, что эти военные учения исключительно оборонительные, что они не будут нарушать Венский документ, предусматривающий проведение такого рода маневров.
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Ігор
сегодня, 11:17
А нас про це для чого інформує "патріотична" продажна пропаганда? Слугують окупантам?