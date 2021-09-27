В оккупированном Крыму российские десантники проведут масштабные учения

Министерство обороны России объявило о начале масштабных военных учений в Крыму, сообщает Крым Реалии.

Российские десантники, фото из открытых источников

Учения будут происходить на полигоне Опук в оккупированном Крыму. Российское Минобороны задействует около 2 тыс. военнослужащих, более 100 единиц боевой и специальной техники. Кроме того, военные — представители десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. В пресс-службе проинформировали, что военные потренируются в отработке ведения обороны, где планируют выполнить упражнения боевых стрельб огнем из штатного вооружения боевой техники. К учениям задействуют ракетные, противотанковые, огнеметные, артиллерийские и снайперские подразделения.

"Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30", — сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщениям Минобороны РФ, военные задействуют разные виды вооружения, в том числе и автоматы, пулеметы, гранатометы, реактивный пехотный огнемет и снайперское вооружение.

Ранее портал "Комментарии" анализировал, почему военные учения РФ и Беларуси "Запад-2021" опасны для Украины. Учитывая, что россияне всегда манипулируют с любыми данными, нам следует быть наготове Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что Россия лукавит и говорит неправду, когда утверждает, что эти военные учения исключительно оборонительные, что они не будут нарушать Венский документ, предусматривающий проведение такого рода маневров.

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