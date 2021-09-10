Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2021": почему они опасны для Украины

В пятницу, 10 сентября, на пяти полигонах в Беларуси и девяти в России стартовала активная фаза военных учений "Запад-2021". Это будут самые крупные маневры, организованные в Европе в течение последних почти 40 лет. В них примут участие приблизительно 200 тысяч солдат.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2021" - фото из открытых источников

Эксперты оценили для портала "Комментарии" опасность "Запада-2021" для Украины.

Учитывая, что россияне всегда манипулируют с любыми данными, нам следует быть наготове

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что Россия лукавит и говорит неправду, когда утверждает, что эти военные учения исключительно оборонительные, что они не будут нарушать Венский документ, предусматривающий проведение такого рода маневров.

"По разным подсчетам, в них примет участие огромное количество военных. Согласно сообщению Минобороны РФ, речь идет о двухстах тысячах человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе почти 300 танков, реактивные системы залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Учитывая, что россияне всегда манипулируют с любыми данными, нам следует быть наготове. Вести постоянный мониторинг, наблюдать – что и где происходит. Чтобы в случае каких-то инцидентов быть готовыми противодействовать. Важно быть всё время этих учений в повышенной боеготовности, – подчеркивает Александр Мусиенко. – И в этом смысле отлично, что на территории Украины во второй половине сентября состоятся международные военные учения "Объединенные усилия-2021", в которых, кроме украинских, примут участие военнослужащие из 15 государств".

Также необходимо понимать, что РФ сейчас будет особенно сильно раскручивать информационно-пропагандистскую машину, предупреждает эксперт.

"Будут постоянные информационные атаки, вбросы, размышления о величии, победобесие, бряцанье оружием. Этому нужно грамотно противодействовать – уже в информационной площади", – говорил Александр Мусиенко.

Он также отмечает, что несмотря на опасность, которую представляют учения "Запад-2021", есть один фактор, который играет нам на руку.

"Заявлено, что помимо россиян и белорусов, в этих учениях принимают участие представители Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Это может сработать как своеобразный предохранитель от того, чтобы Россия не предпринимала активных наступательных действий, – отмечает эксперт. – Вряд ли представители других стран хотят даже косвенно быть причастными к российским преступлениям и авантюрам против Украины".

Какой-то приграничный конфликт между Беларусью и Украиной может быть создан по указанию из Кремля

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук подчеркивает, что Россия постоянно проверяет нашу страну на прочность. И делает это на всевозможных направлениях.

"В рамках учений "Запад-2021" накаляется северо-западное, белорусское. Очень важное для Путина, для Кремля. Ведь когда союзнические отношения между Россией и Беларусью выйдут чуть ли не на стандарты СССР, Украина будет фактически окружена с трех сторон российскими вооруженными силами. И это, как минимум, будет служить фактором серьезного давления на официальный Киев", – поясняет Виктор Каспрук.

По его словам, по всему видно, что Лукашенко, побывавший вчера с очередным визитом в РФ, находится под страшным давлением со стороны Кремля. И готов идти на любые уступки. Вплоть до провокаций против Украины в рамках российско-белорусских учений.

"Судя по заявлениям об ускорении процессов интеграции между Россией и Беларусью (фактически – поглощения последней россиянами), времени на какие-то маневры у Лукашенко осталось немного. Примерно до октября. Похоже, Китай белорусским властям денег не дал, а аргументы Москвы оказали более существенными, чем казалось белорусскому диктатору с самого начала. Учитывая эти обстоятельства, учения "Запад-2021" и вероятная аннексия Россией Беларуси – тесно связаны. Учения, которые являются фактором устрашения для Украины и других соседей Беларуси – Польши, Литвы – могут в любой момент перерасти в локальный конфликт. К примеру, на белорусско-украинской границе. Вряд ли случайно Лукашенко уже провоцировал локальные конфликты с Литвой, Польшей, создавая миграционный кризис", – размышляет Виктор Каспрук.

Он не исключает, что какой-то приграничный конфликт между Беларусью и Украиной может быть создан по указанию из Кремля.

"Путину это было бы выгодно, – уверен эксперт. – Российские пропагандисты раздули бы миф о том, что Украина не может существовать мирно ни с кем из своих соседей. И начали бы "сторговывать" эту тему мировой общественности, добиваясь ослабления санкций и возвращения Украины в орбиту российского влияния".

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