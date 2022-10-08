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Slava Kot
С начала полномасштабного вторжения России в Украину агрессор терял свои золотовалютные резервы. За октябрь РФ потеряла больше — 25 млрд долларов, такие данные можно наблюдать из отчетов Центрального банка России.
В октябре рекордно упали золотовалютные резервы России. Фото с открытых источников
С 24 февраля Российская Федерация потеряла около 89 млрд долларов из золотовалютного резерва. Наибольшие потери наблюдались на 1 октября, именно тогда публикуется информация об оценке резерва. За один месяц РФ потеряла 25 млрд. долларов. Это наибольшее сокращение резервов, начиная с февраля месяца. Ранее рекордное падение наблюдалось в марте и мае, тогда каждый месяц Россия потеряла около 13 млрд долларов.
Пока золотовалютный фонд России оценивается в 541 млрд долларов. Но более 300 млрд. под санкциями и РФ не сможет их использовать. Также 132 млрд российских денег находятся в золоте, которое достаточно сложно продать на международных рынках, ведь оно попало под санкции.
То есть из всех 541 млрд долларов в Российской Федерации действительно есть 109, которые может использовать страна агрессорка.
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