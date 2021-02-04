В Омске умер замглавврача больницы, в которой лечили Навального

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Ольга Чародий
В российском Омске скончался заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 Сергей Максимишин. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба больницы.
Сергей Максимишин (фото из открытых источников)
Сергей Максимишин работал в больнице, когда туда был
доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный, которому стало плохо при
перелете из Томска в Москву. Врачи изначально говорили об отравлении, но позже
публично отрицали его. Семья российского политика настаивала на его
переводе из омской больницы в берлинскую клинику. 22 августа господина
Навального, находящегося в коме, транспортировали в Берлин. Немецкие врачи
подтвердили отравление политика.
Известно, что Максимишин в клинике работал с 1992 года. По
его руководством создавались методики по лечению пациентов с острыми
нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии.
Напомним, Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в спецблоке СИЗО "Матросская тишина" прислоал сообщение. Узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его словам, в небольшой камере, в которой он будет еще находиться месяц, есть окно и железная кровать. "Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс", – иронизирует оппозиционер. Несмотря на тюремное содержание, Навальный не жалеет, что вернулся Россию.
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