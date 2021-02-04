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В Омске умер замглавврача больницы, в которой лечили Навального

Причиной смерти стал сердечный приступ

4 февраля 2021, 23:42
Автор:

Ольга Чародий

В российском Омске скончался заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 Сергей Максимишин. Причиной смерти стал сердечный приступОб этом сообщает пресс-служба больницы.

В Омске умер замглавврача больницы, в которой лечили Навального

Сергей Максимишин (фото из открытых источников)

Сергей Максимишин работал в больнице, когда туда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный, которому стало плохо при перелете из Томска в Москву. Врачи изначально говорили об отравлении, но позже публично отрицали его. Семья российского политика настаивала на его переводе из омской больницы в берлинскую клинику. 22 августа господина Навального, находящегося в коме, транспортировали в Берлин. Немецкие врачи подтвердили отравление политика.

Известно, что Максимишин в клинике работал с 1992 года. По его руководством создавались методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии.

 Напомним, Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в спецблоке СИЗО "Матросская тишина" прислоал сообщение. Узник Кремля рассказал, в каких условиях он находится. По его словам, в небольшой камере, в  которой он будет  еще находиться месяц, есть окно и железная кровать. "Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс", – иронизирует оппозиционер. Несмотря на тюремное содержание, Навальный не жалеет, что вернулся  Россию.

Как считает российский оппозиционер, он не может  больше мириться с  "бессовестной ложью Путина и его друзей, погрязших в коррупции". Узник Кремля считает, что коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого человека, поэтому нельзя покорно это терпеть.



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Источник: https://bsmp1-omsk.ru/maksimishin-sergej-valentinovich/
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