В ОП объяснили, почему теперь время играет не на стороне Кремля

В РФ уже хорошо понимают, чем закончится военная авантюра в Украине. Дошло до того, что Владимир Путин якобы через африканского президента просит Владимира Зеленского о возобновлении диалога. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, сейчас Кремль пытается задействовать все возможные механизмы, лишь бы усадить Киев за стол переговоров с Москвой.

"Они (Ред. – россияне) понимают бесперспективность, причем в очень короткие сроки. Все эти концентрации войск, эти попытки не отдать, контратаковать у Сватово и Кременной. Это попытки обеспечить себе лучшую переговорную позицию. Они поняли, что эту войну проиграли... У них задача — сторговаться", — отметил Алексей Арестович.

По его словам, у российской властной верхушки "часики тикают" не в их пользу. Так, артиллерийские снаряды у РФ заканчиваются, производства нет.

"Нет артиллерии – они вообще ничего не смогут сделать. И они это прекрасно знают", — говорит Арестович.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Гвинеи-Бисау – Умару Сисоку Эмбало во время встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским передал тому предложение российского диктатора Владимира Путина (с которым встречался перед этим в Москве) начать диалог. Зеленский предложение отвергнул. О чем говорят в последнее время действия официальных Москвы и Киева? Как может далее развиваться переговорный кейс? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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