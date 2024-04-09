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В Оренбурге воет сирена. Граждан призывают к срочной эвакуации

Власти Оренбурга включили сирену и призывают граждан к срочной эвакуации. Как сообщил мэр города Сергей Салмин, правда в том, что ситуация носит крайне опасный характер из-за аномального паводка

сегодня, 18:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Власти Оренбурга снова задействовали сирену для оповещения граждан об эвакуации из-за ухудшения ситуации с паводком. Мэр города Сергей Салмин заявил, что речь не идет об учебной тревоге.

В Оренбурге воет сирена. Граждан призывают к срочной эвакуации

Паводок в России

"Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. Уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см. При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно"
, — заявил Салмин.

Он отметил, что помимо тех территорий, которые уже подтоплены, вода придет также на новые территории.

"В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация"
, — сказал мэр.

Также он призвал людей вывезти родственников и домашних животных, не дожидаясь прихода большой воды. Кроме того, мэр посоветовал немедленно собрать документы и ценные вещи и поднять повыше вещи и технику.

Ранее замглавы Оренбурга Алексей Кудинов сообщал, что уровень воды в реке Урал в городе может подняться еще на метр и превысить опасную отметку в 930 см. В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о большом паводке, но не планирует посещать затопленные регионы.

При этом в Украине считают, что ситуация с паводком в России меняет там общественный договор. Оказалось, что власти ничего не могут предложить своему населению за то, что оно позволяет ей безнаказанно воровать. Как считают эксперты, недовольство россиян будет регулярно расти и таких "черных лебедей" для власти страны-агрессора будет все больше и больше. Кроме того, некоторые аналитики сообщают, что что-то подобное, что сейчас происходит в РФ, происходило перед распадом Советского Союза.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/954952
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