Россия В пику Трампу: какое оружие Россия пригрозила поставить Венесуэле для войны с США
В пику Трампу: какое оружие Россия пригрозила поставить Венесуэле для войны с США

В Госдуме России пригрозили передать Венесуэле Орешник

4 ноября 2025, 12:50
Кравцев Сергей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия поставляет вооружение Венесуэле и не исключил возможности передачи Каракасу комплекса Орешник. Об этом российский депутат сказал в интервью российским пропагандистам.

В пику Трампу: какое оружие Россия пригрозила поставить Венесуэле для войны с США

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

"Не вижу никаких препятствий для того, чтобы поставлять дружественной нам стране такие новые разработки, как Орешник", — отметил Журавлев.

Депутат заявил, что Россия является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы и поставляет "почти всю номенклатуру вооружений – от стрелкового оружия до авиации".

Журавлев утверждает, что сведения об объемах и точных наименованиях поставок являются секретными, поэтому "американцев могут ждать сюрпризы".

По его словам, российские истребители Су-30МК2 составляют основу ВВС Венесуэлы. Он также заявил о поставке стране систем Панцирь-С1 и Бук-М2Е.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне возможной операции США, в Венесуэле публикуют видео с полетами их Су-30МК2, вооруженными сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31А, пытаясь напугать американцев. Однако на самом деле эти ракеты не настолько опасны для кораблей США, как можно представить на первый взгляд. Об этом говорится в аналитическом материале Defense Express.

Также издание "Комментарии" сообщало – американский лидер Дональд Трамп подтвердил возможность военного вмешательства в Нигерию из-за якобы преследования христиан, о чем он заявил накануне. Причем он не исключает как наземного вторжения, так и авиаударов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли наземная операция против Нигерии или авиаудары США из-за ситуации с христианами, глава Белого дома ответил, что это действительно может произойти и он допускает много разных вариантов.




