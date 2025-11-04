Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що Росія постачає озброєння Венесуелі і не виключив можливості передачі Каракасу комплексу "Орєшнік". Про це російський депутат сказав в інтерв'ю російським пропагандистам.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

"Не бачу жодних перешкод для того, щоб постачати дружній країні такі нові розробки, як Орєшнік", — зазначив Журавльов.

Депутат заявив, що Росія є ключовим військово-технічним партнером Венесуели і постачає майже всю номенклатуру озброєнь – від стрілецької зброї до авіації.

Журавльов стверджує, що відомості про обсяги та точні найменування поставок є секретними, тому "американців можуть чекати сюрпризи".

За його словами, російські винищувачі Су-30МК2 становлять основу ВПС Венесуели. Він також заявив про постачання країні систем Панцир-С1 та Бук-М2Є.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на тлі можливої операції США, у Венесуелі публікують відео з польотами Су-30МК2, озброєними надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31А, намагаючись налякати американців. Однак насправді ці ракети не є настільки небезпечними для кораблів США, як можна уявити на перший погляд. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Defense Express.

Також видання "Коментарі" повідомляло – американський лідер Дональд Трамп підтвердив можливість військового втручання до Нігерії через нібито переслідування християн, про що він заявив напередодні. Причому не виключає як наземного вторгнення, і авіаударів.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде наземна операція проти Нігерії чи авіаудари США через ситуацію з християнами, глава Білого дому відповів, що це справді може статися і він припускає багато різних варіантів.



