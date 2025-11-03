logo

Не только Венесуэла: Трамп назвал страну, в которую вскоре могут вторгнуться США
Не только Венесуэла: Трамп назвал страну, в которую вскоре могут вторгнуться США

Трамп не исключил вторжение войск или авиаударов США по Нигерии

3 ноября 2025, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил возможность военного вмешательства в Нигерию из-за якобы преследования христиан, о чем он заявил накануне. Причем он не исключает как наземного вторжения, так и авиаударов.

Не только Венесуэла: Трамп назвал страну, в которую вскоре могут вторгнуться США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли наземная операция против Нигерии или авиаудары США из-за ситуации с христианами, глава Белого дома ответил, что это действительно может произойти и он допускает много разных вариантов.

Глава Белого дома также отметил, что в Нигерии убивают много христиан и США не позволят этому продолжаться.

"В Нигерии убивают рекордное количество христиан. И в других странах ситуация также очень плохая. Вы знаете, в этом регионе все очень плохо. Они убивают христиан и убивают их в очень большом количестве. Мы не позволим этому продолжаться", — заявил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на отказ Кремля идти на компромиссы и начинать реальные переговоры о мире в Украине президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп вновь похвастался, что его метод помог прекратить восемь войн в мире,но он не действует с Россией и пока неизвестно, как можно прекратить войну в Украине.                                                       

Ранее "Комментарии" писали — Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин знает о "последствиях" военных действий на Тайване, но отказался раскрывать свои планы в случае вторжения Китая на остров.




