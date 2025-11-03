Не только Венесуэла: Трамп назвал страну, в которую вскоре могут вторгнуться США

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил возможность военного вмешательства в Нигерию из-за якобы преследования христиан, о чем он заявил накануне. Причем он не исключает как наземного вторжения, так и авиаударов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли наземная операция против Нигерии или авиаудары США из-за ситуации с христианами, глава Белого дома ответил, что это действительно может произойти и он допускает много разных вариантов.

Глава Белого дома также отметил, что в Нигерии убивают много христиан и США не позволят этому продолжаться.

"В Нигерии убивают рекордное количество христиан. И в других странах ситуация также очень плохая. Вы знаете, в этом регионе все очень плохо. Они убивают христиан и убивают их в очень большом количестве. Мы не позволим этому продолжаться", — заявил американский лидер.

