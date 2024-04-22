В Питере решили запретить распространение любой информации о последствиях атак украинских БПЛА

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Власти российского Петербурга планируют запретить распространение информации о последствиях атак БПЛА. Это следует из постановления губернатора Александра Беглова, которое опубликовано на сайте городского правительства.
БПЛА
Также запрещается распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, касающихся последствий применения беспилотников.
По информации росСМИ, сейчас документ находится на согласовании антикоррупционной экспертизы.
Кроме того, известно, что в начале марта власти Ленинградской области ввели запрет на публикацию и распространение информации, которая способствуют раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны РФ, сооружений систем связи, систем охраны объектов ТЭК, промышленности, мостов и портовых зон на территории региона.
Кроме того, власти российской области запретили "публикацию и распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, о последствиях применения беспилотников".
Позже власти разрешили публикации о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в том случае, если она исходит от представителей власти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Украина регулярно наносит удары по вражеской территории с помощью беспилотников. Особенно удачно ВСУ уничтожают российские НПЗ.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!