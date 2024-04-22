В Питере решили запретить распространение любой информации о последствиях атак украинских БПЛА

Власти российского Петербурга планируют запретить распространение информации о последствиях атак БПЛА. Это следует из постановления губернатора Александра Беглова, которое опубликовано на сайте городского правительства.

БПЛА

"Постановляю запретить на территории Санкт-Петербурга распространение и публикацию информации, способствующей раскрытию мест расположения сил и средств министерства обороны РФ, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон", - говорится в документе.

Также запрещается распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, касающихся последствий применения беспилотников.

По информации росСМИ, сейчас документ находится на согласовании антикоррупционной экспертизы.

Кроме того, известно, что в начале марта власти Ленинградской области ввели запрет на публикацию и распространение информации, которая способствуют раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны РФ, сооружений систем связи, систем охраны объектов ТЭК, промышленности, мостов и портовых зон на территории региона.

Кроме того, власти российской области запретили "публикацию и распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, о последствиях применения беспилотников".

Позже власти разрешили публикации о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в том случае, если она исходит от представителей власти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Украина регулярно наносит удары по вражеской территории с помощью беспилотников. Особенно удачно ВСУ уничтожают российские НПЗ.



