В Подмосковье произошел взрыв в девятиэтажке: что известно о происшествии

В многоэтажном доме взорвался газ, фото МЧС РФ

В Подмосковье, в городе Ногинск произошел взрыв в девятиэтажном доме 8 сентября, около 7:00 утра по местному времени. На место происшествия выехали спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Главного управления по Московской области.



Известно, что взрыв произошел в жилой панельной многоэтажке по улице 28 июня. В результате обрушилась стена на трех этажах и межэтажное покрытие на пятом этаже, пострадали не менее пяти квартир. Во многих квартирах от взрывной волны вылетели стекла. Обломки разлетелись на значительное расстояние и повредили припаркованные во дворе автомобили.

К ликвидации последствий и поиску людей под завалами привлечены 121 человек и 32 единицы техники. Среди которых на месте работает 93 человека спасателей.

Пока что предварительной причиной происшествия называют утечку газа в квартире на третьем этаже. Работники оперативных служб эвакуировали 170 жителей дома.



Сейчас сообщают о пяти пострадавших, которых достали из-под завалов, среди них двое детей. Поисково-спасательные работы завершены. Погибли двое человек — мужчина и женщина. К поиску привлекали кинологов с собаками.



в Telegram г убернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на место прибудут вице-губернатор, руководитель областного МЧС и

глава Главного управления региональной безопасности Московской области.

Как сообщает РБК-Россия,

В областной прокуратуре начата проверка причин инцидента и возбуждено уголовное дело. Правоохранители будут выяснять кто виноват во взрыве газа.



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