В правительстве РФ прокомментировали возможность войны с Украиной

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Вечканова Елена
Беспокойство украинского
и мирового общества о возможном усилении военного конфликта на Донбассе
наконец-то достигло ушей российских политиков. На заявления о вероятности
конфликта Российской Федерации и Украины отреагировали в Министерстве
иностранных дел РФ, сообщает "РИА Новости".
РФ называет информацию о конфликте с Украиной фейком. Фото из открытых источников
По словам заместителя
руководителя министерства Андрея Руденко, любая информация о противостоянии,
тем более новом, России и Украины является неправдивой, фейковой. При этом
политик подчеркнул, что распространение подобных новостей выгодно исключительно
украинским властям, что якобы они и делают.
При этом Андрея Руденко
подчеркнул, что российское правительство не видит никакого интереса конфликтовать
с Украиной, тем более на военном поприще.
Вместе с этим,
как известно, российская армия продолжает дислоцироваться неподалеку украинских
границ, оправдывая это очередными учениями. В Кремле уже заявили, что российские войска перемещаются "в пределах территории своей страны", и происходящее недолжно никого волновать. В подобных перегруппировках различной техники для
ведения боя политики
из РФ не видит ничего крамольного.
Днями
также в российском информпространстве появились видео, где заснято, как танки движутся к аннексированному Крыму. В общей
военной колонне замечены различные боевые машины, которые также могут быть
использованы для эскалации конфликта с Украиной.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что о возможности серьезного вторжения России в Украину думают отечественные
специалисты. По мнению политического и военного эксперта Юрия Кочевенко, нельзя исключать, что зажатая сейчас в тиски международного
давления и внутренних проблем Россия не попробует провести какую-то
"маленькую победоносную войну" для отвлечения внимания в первую
очередь собственного населения. Подробнее — в нашем материале.
Также на портале найдется информация о том, как на Донбассе прошли вчерашние весьма напряженные сутки.
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