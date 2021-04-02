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В правительстве РФ прокомментировали возможность войны с Украиной

Россияне называют возможность конфликта с Украиной фейковой информацией

сегодня, 13:04
Автор:

Вечканова Елена

Беспокойство украинского и мирового общества о возможном усилении военного конфликта на Донбассе наконец-то достигло ушей российских политиков. На заявления о вероятности конфликта Российской Федерации и Украины отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ, сообщает "РИА Новости".

В правительстве РФ прокомментировали возможность войны с Украиной

РФ называет информацию о конфликте с Украиной фейком. Фото из открытых источников

По словам заместителя руководителя министерства Андрея Руденко, любая информация о противостоянии, тем более новом, России и Украины является неправдивой, фейковой. При этом политик подчеркнул, что распространение подобных новостей выгодно исключительно украинским властям, что якобы они и делают.

При этом Андрея Руденко подчеркнул, что российское правительство не видит никакого интереса конфликтовать с Украиной, тем более на военном поприще.

Вместе с этим, как известно, российская армия продолжает дислоцироваться неподалеку украинских границ, оправдывая это очередными учениями. В Кремле уже заявили, что российские войска перемещаются "в пределах территории своей страны", и происходящее недолжно никого волновать. В подобных перегруппировках различной техники для ведения боя политики из РФ не видит ничего крамольного.

Днями также в российском информпространстве появились видео, где заснято, как танки движутся к аннексированному Крыму. В общей военной колонне замечены различные боевые машины, которые также могут быть использованы для эскалации конфликта с Украиной.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что о возможности серьезного вторжения России в Украину думают отечественные специалисты. По мнению политического и военного эксперта Юрия Кочевенко, нельзя исключать, что зажатая сейчас в тиски международного давления и внутренних проблем Россия не попробует провести какую-то "маленькую победоносную войну" для отвлечения внимания в первую очередь собственного населения. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, как на Донбассе прошли вчерашние весьма напряженные сутки.


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Источник: https://ria.ru/20210402/ukraina-1603924479.html
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