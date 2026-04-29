Главная Новости Мир Россия В Раде уверены: на пятом году агрессии Россия официально не способна защитить небо Москвы
В Раде уверены: на пятом году агрессии Россия официально не способна защитить небо Москвы

Максим Бужанский прокомментировал отсутствие техники на параде 9 мая и исчезновение морских парадов в РФ

29 апреля 2026, 15:55
Недилько Ксения

Народный депутат Украины Максим Бужанский поделился размышлениями по поводу текущей несостоятельности страны-агрессорки обеспечить безопасность ключевых объектов. Он обратил внимание на информацию об отсутствии боевой техники на запланированном в Москве параде к 9 мая.

В Раде уверены: на пятом году агрессии Россия официально не способна защитить небо Москвы

Парад ко Дню Победы в Москве

Парламентарий подчеркнул поразительный контраст между начальными ресурсами захватчиков и их реальным состоянием.

"Иными словами, на пятом году полномасштабной агрессии, начавшейся внезапным вероломным нападением, имея полное преимущество в людях и технике, защитить небо Москвы Российская Федерация официально больше не в состоянии", — констатировал Бужанский.

Отдельно народный избранник отметил, что российское руководство уже долгое время избегает проведения еще одного типа пропагандистских мероприятий, поскольку их флот понес непоправимые потери в Черном море.

"Кстати, обратите внимание, что упоминание о морских парадах исчезло уже давно, на море у РФ полный крейсер Москва, подводный", — иронически резюмировал депутат.

Отметим, что в этом году Россия проведет парад 9 мая на Красной площади в сокращенном формате без традиционной демонстрации военной техники. В Кремле официально подтвердили изменение сценария и объяснили его активностью Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами ответил на вопрос, почему парад в Москве на 9 мая будет без военной техники. По его словам, решение связано с "оперативной обстановкой" и необходимостью минимизировать риски из-за войны против Украины.

"Речь идет об оперативной обстановке. Вчера президент говорил об этом. Киевский режим, теряющий земли на поле боя, погрузился в террористическую активность. Поэтому принимаются меры по минимизации опасности", — сказал Песков.



