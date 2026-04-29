Росія офіційно не здатна захистити небо Москви
У Раді впевнені: на п'ятому році агресії Росія офіційно не здатна захистити небо Москви

Максим Бужанський прокоментував відсутність техніки на параді 9 травня та зникнення морських парадів у РФ

29 квітня 2026, 15:55
Недилько Ксения

Народний депутат України Максим Бужанський поділився роздумами щодо поточної неспроможності країни-агресорки забезпечити безпеку ключових об'єктів. Він звернув увагу на інформацію про відсутність бойової техніки на запланованому в Москві параді до 9 травня.

Парад до Дня Перемоги у Москві

Парламентар підкреслив разючий контраст між початковими ресурсами загарбників та їхнім теперішнім реальним станом.

"Інакше кажучи, на п'ятому році повномасштабної агресії, що почалася раптовим віроломним нападом, маючи повну перевагу в людях і техніці, захистити небо Москви Російська Федерація офіційно більше не в змозі", — констатував Бужанський.

Окремо народний обранець зауважив, що російське керівництво вже тривалий час уникає проведення ще одного типу пропагандистських заходів, оскільки їхній флот зазнав непоправних втрат у Чорному морі.

"До речі, зверніть увагу, що згадка про морські паради зникла вже давно, на морі у РФ повний крейсер Москва, підводний", — іронічно резюмував депутат.

Зазначимо, що Росія цього року проведе парад 9 травня на Красній площі у скороченому форматі без традиційної демонстрації військової техніки. У Кремлі офіційно підтвердили зміну сценарію та пояснили її активністю України. 

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу з журналістами відповів на питання, чому парад в Москві на 9 травня буде без військової техніки. За його словами, рішення пов’язане з "оперативною обстановкою" та необхідністю мінімізувати ризики через війну проти України.

"Йдеться про оперативну обстановку. Учора президент говорив про це. Київський режим, який втрачає землі на полі бою, поринув у терористичну активність. Тому вживаються заходи для мінімізації небезпеки", — сказав Пєсков.



