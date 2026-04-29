Недилько Ксения
Народний депутат України Максим Бужанський поділився роздумами щодо поточної неспроможності країни-агресорки забезпечити безпеку ключових об'єктів. Він звернув увагу на інформацію про відсутність бойової техніки на запланованому в Москві параді до 9 травня.
Парад до Дня Перемоги у Москві
Парламентар підкреслив разючий контраст між початковими ресурсами загарбників та їхнім теперішнім реальним станом.
Окремо народний обранець зауважив, що російське керівництво вже тривалий час уникає проведення ще одного типу пропагандистських заходів, оскільки їхній флот зазнав непоправних втрат у Чорному морі.
Зазначимо, що Росія цього року проведе парад 9 травня на Красній площі у скороченому форматі без традиційної демонстрації військової техніки. У Кремлі офіційно підтвердили зміну сценарію та пояснили її активністю України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу з журналістами відповів на питання, чому парад в Москві на 9 травня буде без військової техніки. За його словами, рішення пов’язане з "оперативною обстановкою" та необхідністю мінімізувати ризики через війну проти України.
"Йдеться про оперативну обстановку. Учора президент говорив про це. Київський режим, який втрачає землі на полі бою, поринув у терористичну активність. Тому вживаються заходи для мінімізації небезпеки", — сказав Пєсков.