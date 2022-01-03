В рамках учений Россия готовится к запуску межконтинентальных баллистических ракет

Россия готовится к масштабным учениям "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил в начале 2022 года. Учения ежегодные и не вызвали бы такого пристального внимания на Западе, если бы не то количество войск и вооружений, которые сосредоточила Москва у украинской границы. Как передает портал "Комментарии", такую информацию опубликовало издание ТАСС, со ссылкой на собственные источники.

Подводный ракетоносец. Фото: из открытых источников

Издание акцентирует внимание на том, что учения не есть какими-то уникальными или внеплановыми, потому как они проводят ежегодно по окончании "военного года".

Больше всего в этих учениях настораживает отрабатывание навыков запуска межконтинентальных баллистических ракет. В рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота РФ стреляет МБР по полигону Кура на Камчатке. Анализируется точность стрельбы и поражение цели.

Отметим, по завершении 2021 года западная разведка через СМИ начала "сливать" информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинской границе. Позже начали говорить о военном шантаже Кремля. Путин и другие первые лица России начали озвучивать в ультимативной форме свои претензии к США и их союзникам о том, что НАТО не должно расширяться на восток, а также гарантировать, что к Альянсу ни при каких обстоятельствах не присоединятся Украина и Грузия.

Читайте также на портале "Комментарии" — в конце 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Путина, в ходе которого президент США пригрозил российскому коллеге санкциями в случае нового витка агрессии против Украины.





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