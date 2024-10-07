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Ткачик Олеся
Американская разведка якобы с самого начала войны передавала Украине данные для ударов по гражданской инфраструктуре России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
Сергей Нарышкин
При этом он утверждает, что якобы Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО активно "потворствуют" решениям украинского правительства. В связи с этим, по словам Нарышкина, они несут не меньшую ответственность за действия Украины на российской территории
Нарышкин также заявил, что украинские власти, якобы не имея шанса добиться стратегического успеха, занимаются "организацией терактов" в России. По его словам, Киев и его западные кураторы развернули против РФ "настоящую террористическую войну".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова, разрешение на удары Вооруженных сил Украины западным оружием вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия. По его словам, российская сторона будет принимать решения исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом. При этом российский дипломат заявил, что у Москвы есть понимание того, что якобы "восстановление мира в планы противника не входит".
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