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В разведке РФ набросились на США и Украину с обвинениями: как ВСУ достали врага

В РФ утверждают, что якобы Штаты передают ВСУ координаты для ударов по России

сегодня, 16:02 comments1138
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Ткачик Олеся

Американская разведка якобы с самого начала войны передавала Украине данные для ударов по гражданской инфраструктуре России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

В разведке РФ набросились на США и Украину с обвинениями: как ВСУ достали врага

Сергей Нарышкин

"Установлено, что американские разведывательные спутники, начиная с марта этого года, значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях", — заявил Нарышкин.

При этом он утверждает, что якобы Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО активно "потворствуют" решениям украинского правительства. В связи с этим, по словам Нарышкина, они несут не меньшую ответственность за действия Украины на российской территории

Нарышкин также заявил, что украинские власти, якобы не имея шанса добиться стратегического успеха, занимаются "организацией терактов" в России. По его словам, Киев и его западные кураторы развернули против РФ "настоящую террористическую войну".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова, разрешение на удары Вооруженных сил Украины западным оружием вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия. По его словам, российская сторона будет принимать решения исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом. При этом российский дипломат заявил, что у Москвы есть понимание того, что якобы "восстановление мира в планы противника не входит".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/07/24096133.shtml?updated
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