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Slava Kot
12 июня в РФ отмечают День России. Президент Владимир Путин присутствовал на торжественных мероприятиях, связанных с этим государственным для России праздником, и выступил с речью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
В начале выступления говоря о патриотизме и гордости Владимир Путин вспомнил, что его страна переживает "трудное время".
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Путин в выступлении упомянул о "боевых победах" и добавил, что граждане РФ должны работать для общего блага страны.
Несмотря на заявления Путина о защите "родной земли", сбежавший из армии РФ в Литву российский солдат утверждает, что военные не верят словам Кремля. Особенно это касается официальной позиции Москвы, одной из причин военных действий в Украине указывающей на защиту Родины.
День России – русский государственный праздник отмечающих 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северокорейский диктатор приветствовал Россию и надеется на ее победу в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали о Центре национального сопротивления, предупреждающего о возможных военных провокациях Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины ко Дню России.
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