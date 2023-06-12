В речи ко Дню России Путин заявил о тяжелом времени для страны

12 июня в РФ отмечают День России. Президент Владимир Путин присутствовал на торжественных мероприятиях, связанных с этим государственным для России праздником, и выступил с речью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В начале выступления говоря о патриотизме и гордости Владимир Путин вспомнил, что его страна переживает "трудное время".

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"Сегодня, в тяжелое для России время, чувство патриотизма и гордости еще сильнее объединяют наше общество, служат надежной опорой для наших героев – участников спецоперации", — сказал российский президент на церемонии вручения государственных наград "Герой труда".

Путин в выступлении упомянул о "боевых победах" и добавил, что граждане РФ должны работать для общего блага страны.

"Сейчас мы особенно остро отдаем себе отчет в том, что означают их достижения, их неизменная солидарность, твердая решительность встать в защиту родной земли", — сказал Путин.

Несмотря на заявления Путина о защите "родной земли", сбежавший из армии РФ в Литву российский солдат утверждает, что военные не верят словам Кремля. Особенно это касается официальной позиции Москвы, одной из причин военных действий в Украине указывающей на защиту Родины.

День России – русский государственный праздник отмечающих 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северокорейский диктатор приветствовал Россию и надеется на ее победу в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о Центре национального сопротивления, предупреждающего о возможных военных провокациях Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины ко Дню России.