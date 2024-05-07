В РФ больше нет президента: что патриарх РПЦ Кирилл пожелал Путину после "инаугурации"

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл во время молебна после церемонии так называемой инаугурации Владимира Путина пожелал, чтобы тот правил РФ "до скончания века". При этом в начале речи глава РПЦ то ли оговорился, то ли и правда обратился к Путину, как к царю "ваше высочество", забыв, что в России есть должность президента. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "Дождь".

Путин и Кирилл. Фото: из открытых источников

"Чтобы конец века и означал конец вашего пребывания у власти", — процитировало Кирилла издание.

"Обычно патриарх называет Путина "ваше превосходительство". После этого Кирилл заявил, что глава государства должен принимать "судьбоносные и грозные решения" и привел пример Александра Невского, который "не жалел врагов" и "прославился как святой", — отметили журналисты.

Как заявил патриарх, у Путина сейчас есть все, чтобы "долго и успешно осуществлять великое служение родине".

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что не имеет оснований для признания Владимира Путина как демократически избранного и легитимного президента Российской Федерации.

"Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим – в диктатуру", — говорится в официальном заявлении.

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