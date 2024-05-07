Ключевые выводы после "инаугурации" Путина: что стало неприятным сигналом для Украины

В Кремле 7 мая состоялась очередная путинская "инаугурация", которую посетили делегации шести из 27 стран ЕС. Включая французского посла, что вызвало, мягко говоря, недоумения у некоторых в Украине. В своей "инаугурационной" речи Путин обещал россиянам, что они "вместе победят", а также утверждал, что РФ якобы не отказывается от диалога с Западом. Какие основные выводы можно сделать по итогам этого шоу? Что важно понять Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Нужно готовить свои действия на дипломатическом фронте

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний поделился такими размышлениями:

он, к сожалению, не исчезнет". "На нас напала фашистская Россия. Она является государством. У государства есть руководитель, органы управления, подчиненные. От формально-юридического признания и тех или иных эпитетов – структура российской власти не меняется. Там остается руководитель, который начал войну против Украины, органы управления, обеспечивающие агрессию и функционирование своей державы, а также подчиненные – которые выполняют все указания. И от того, что Украине не считает Путина легитимным президентом

По словам эксперта, для Украины неприятный момент, что некоторые представители наших союзников, государств, которые нам помогают или входят в структуру, это делающие (НАТО и ЕС), оказались готовы к публичным контактам с российским диктатором, включая признание его в качестве новоизбранного президента.

"Это в определенной мере наносит вред по представлению наших союзников как единого фронта, поддерживающего Украину. Впрочем, в реальности это и так не единый фронт. И позиции тех же Польши и Венгрии тут заметно отличаются. Потому нам с каждым союзником, партнером, следует работать персонально", – отмечает Александр Доний.

Он считает, что пояснить позицию некоторых стран (а на инаугурацию прибыли представители Венгрии, Франции, Словакии, Кипра, Мальты и Греции), вероятно, можно… Но не оправдать – по крайней мере, с украинской точки зрения.

отмечал, что ядерный шантаж со стороны Путина – работает. И в случае с его инаугурацией можно допустить, что часть наших западных союзников хочет использовать свои контакты для попытки угомонить этого фашизоида. Другие пояснения (что это действует российская агентура) для нас менее приятны. Тем более, когда речь идет о Франции которая в последнее время из всех стран ЕС продемонстрировала наиболее жесткую позицию по отношению к РФ. В том числе – заявляя о готовности ввести на украинскую территорию, по необходимости, для помощи нам французский вооруженный контингент Именно поэтому появление на путинской инаугурации представителя Франции выбивается из этой позиции. И нам легче найти пояснение, что это попытка повлиять на РФ для смягчения ее позиции", – поясняет эксперт. "Бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Уэсли Кларк в недавней статье на сайте Atlantic Council

Он акцентирует, что мы не знаем, почему на самом деле шесть европейских стран отправили своих представителей на шоу в Кремле. Но выглядит это для нас не очень хорошо.

намеченным на 15-16 июня. Там будет продемонстрировано увеличение коалиции в поддержку Украины, – подчеркивает Александр Доний. – Резюмируя: следует меньше обращать внимание на путинскую инаугурацию, готовя свои действия, в том числе на дипломатическом фронте. Тем более, что РФ, как видим, не спит – и тоже работает". "Попытаемся это перебить швейцарским саммитом мира

Макрон пытается нарастить собственную геополитическую субъектность

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отмечает, что сегодняшнее действо в Кремле не имеет прямого влияния на динамику процесса.

"Это просто обязательное мероприятие, чтоб зафиксировать самопереизбрание Путина. Тут нет никакого функционального значения, кроме чисто символического и обязательного. Если бы в РФ могли отказаться от инаугурации – отказались бы. Ведь с точки зрения международных результатов – это акт унижения Путина. Явка всего шести представителей европейских держав, отсутствие на инаугурации сколь-нибудь значимых лидеров – демонстрирует падение влияния Путина от его прошлой инаугурации до нынешней", – поясняет эксперт.

Что касается тех европейских делегаций, которые всё же были. Касательно пяти ситуация достаточно ожидаема, у них в той или иной мере есть связи с РФ. Но в Украине особенно болезненно восприняли участие в инаугурации французского посла.

Сейчас президент Франции Макрон пытается нарастить собственную геополитическую субъектность. Превратить Париж в лидера ЕС – безопасностного, геополитического. Соответственно, отсутствие собственных каналов коммуникации с Россией делает Францию слабее в диалоге с США, Великобританией, Китаем, у которых есть контакты с Москвой. Чтоб не быть в позиции зависимости от контактов посредников, Париж и принял решение послать своего посла на путинскую инаугурацию, – считает Олег Саакян. – В том числе, чтоб не дать полностью прервать коммуникацию между Францией и РФ. Что поставило бы французскую дипломатию в более сложные условия в переговорах с тем же Китаем который в таком случае говорил бы за себя и за РФ". "При этом данный ход, пожалуй, единственный рационально объяснимый

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