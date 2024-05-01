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В РФ еще один НПЗ в огне: подробности

После атаки БПЛА на Рязанском НПЗ возник пожар

сегодня, 07:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на среду неопознанные беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских телеграмм-каналов. Также информацию подтвердили губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В РФ еще один НПЗ в огне: подробности

Пожар. Фото: из октрытых источников

Как сообщают очевидцы в соцсети, атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

Сейчас на заводе работают оперативные службы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил факт атаки, заявив, что один беспилотник якобы сбили. Количество БПЛА, которые долетели до Рязанского НПЗ, чиновник, конечно же, не озвучил.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев пишет в своем телеграмм-канале, что в ночь на среду над территорией Воронежской области были сбиты два беспилотника.

По его словам, один из них был сбит в пригороде Воронежа, а еще один — в Воронежской области.

Стоит отметить, Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем НК "Роснефти". Большинство продуктов нефтепереработки производится на экспорт.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Смоленской области РФ после атаки БПЛА возникли пожары на "топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района" Смоленской области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – откуда взялись "красные линии" США для Украины: что дают удары ВСУ по российским НПЗ.




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