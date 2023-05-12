В РФ горел завод, где производят двигатели для самолетов МиГ

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Кравцев Сергей
В Москве в ночь на 12 мая вспыхнул пожар, произошедший на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. В результате чего пострадали три человека. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Самолет. Фото: из открытых источников
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По данным Telegram-канала, возгорание возникло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4 утра.
Предварительно пожар уже ликвидирован, а пострадавших забрала "скорая".
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Также издание "Комментарии" сообщало – Китайская Народная Республика (КНР), рекордно нарастившая экспорт в РФ, может попасть под европейские санкции. На этом же фоне отдельные страны, как та же Италия, подумывают покинуть инициативу Китая "Один пояс, один путь" ради улучшения отношений с США. А генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует, что российско-украинская война и ее возможный исход повлияют на решение КНР атаковать или не атаковать Тайвань. Как может далее действовать Китай? Есть ли вероятность, что он предпочтет уменьшить явную и тайную поддержку РФ ради того, чтобы сохранить нормальные отношения с Европой, а, возможно, и улучшить отношения с США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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