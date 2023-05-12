В РФ горел завод, где производят двигатели для самолетов МиГ

В Москве в ночь на 12 мая вспыхнул пожар, произошедший на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. В результате чего пострадали три человека. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Самолет. Фото: из открытых источников

"В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, пострадали три человека. На этом предприятии производят двигатели для самолетов МиГ", — говорится в сообщении.

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По данным Telegram-канала, возгорание возникло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4 утра.

"В кабинете на втором этаже вспыхнули личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, от огня произошло сильное задымление в помещении", — передают в сети.

Предварительно пожар уже ликвидирован, а пострадавших забрала "скорая".

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