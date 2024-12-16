В России намекнули "победе" в 2025 году. В Минобороны страны-агрессора обещают диктатору Владимиру Путину достичь целей по захвату четырех украинских областей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время заседания коллегии Минобороны РФ сделал глава Министерства обороны России Андрей Белоусов.

Путин и Белоусов. Фото из открытых источников

Министр рассказал, что россияне поставили себе цель на 2025 год захватить всю территорию четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

"В 2025 году Москва планирует достичь победы в войне в Украине и достижения целей, озвученных Путиным в июне", — заявил Белоусов.

Кроме этого он предположил вероятность "войны с НАТО" в ближайшие десять лет.

"Минобороны РФ должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", — сказал глава Минобороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере. Запад доводит Россию до красного предела. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление российский диктатор Путин сделал во время выступления на коллегии Минобороны РФ.

Уже традиционно хозяин Кремля упомянул об "Орешнике", который в ближайшее время должен быть запущен в серийное производство. Также Путин заявил, что на Западе считают себя представителями Господа на Земле, хотя сами Господу не верят.

Также издание "Комментарии" сообщало – Андрей Белоусов заявил, что Россия должна быть готова в ближайшие десятилетия к возможному военному конфликту с НАТО в Европе. По его словам, об этом якобы говорят шаги со стороны Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



