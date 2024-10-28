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В РФ извратили Устав ООН: принцип территориальной целостности не основной

В РФ говорят, что главным принципом Устава ООН является не принцип территориальной целостности государств

сегодня, 16:34
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров назвал важной частью Казанской декларации саммита БРИКС раздел, посвященный Украине, поскольку там, по его словам, представлен комплексный подход к урегулированию конфликта, отвечающий принципам Устава ООН. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.

В РФ извратили Устав ООН: принцип территориальной целостности не основной

Сергей Лавров

"В декларации Казанского саммита есть глава, посвященная Украине, где отмечено, что необходимо урегулировать этот конфликт на основе принципов Устава ООН во всей их полноте. Это очень важная позиция", — подчеркнул он.

Лавров отметил, что Запад, по его мнению, использует принцип территориальной целостности, прописанный в Уставе ООН, чтобы продвигать свои планы в Украине, игнорируя другие основополагающие принципы.

Впрочем, как заявил глава МИД страны-агрессора, Устав ООН вроде бы "шире", чем только принцип территориальной целостности.

По словам Лаврова, Генеральная Ассамблея ООН установила, что государство должно уважать территориальную целостность стран, правительства которых представляют все население на их территории. Он Лавров заявил, что после событий 2014 года Киев принял законы, якобы ограничивающие "права русскоязычного населения, и начал боевые действия против жителей Крыма, Донбасса и других регионов, не принявших новую власть".

Лавров также напомнил, что первая статья Устава ООН призывает к уважению прав человека независимо от пола, расы, языка или религии. Он обвинил украинские власти в "грубых нарушениях" языковых и религиозных прав граждан и вновь подчеркнул важность комплексного подхода к урегулированию конфликта, закрепленного в Казанской декларации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на саммите БРИКС приняли декларацию, в которой также говорится и об Украине.




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Источник: https://tass.ru/politika/22251047
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