В РФ количество авиапроисшествий выросло вдвое: какие причины

В России продолжает стремительно увеличиваться количество авиационных происшествий, а также растет количество пассажиров и членов экипажей, которые погибают во время эксплуатации воздушных судов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Moscow Times.

Самолет. Фото: из открытых источников

Издание приводит данные российского Ространснадзора (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта), согласно которым количество авиапроисшествий в прошлом году подпрыгнуло до 17 против 8 в 2023-м, тогда как количество погибших также выросло до 37 против 12.

С начала 2025 года было зафиксировано четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека.

В России объясняют такую динамику "нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями". По их словам, авиаперевозчики не соблюдают обязательные требования по техническому обслуживанию самолетов, а персонал компаний не проходит должной подготовки.

Из-за роста авиапроисшествий представители путинского режима решили проверить 51 региональную авиакомпанию, среди которых "Азимут", "Алроса", "Аврора", "Ижавиа" и "ИрАэро".

"Из-за санкций пострадал сегмент региональных и местных воздушных перевозок после выбытия парка западной техники, но проблемы наблюдались и до этого", — отметил основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

Нагрузка легла на старые советские самолеты Ан-2 и Ан-24, а также на вертолеты типа Ми-8.

Впрочем, проблемы связаны не только со старой авиатехникой, ведь РФ сталкивается еще и со старением пилотов. Молодежь отказывается летать на старых судах.

Усложняет ситуацию то, что РФ не производит запчасти для давно снятых с производства советских самолетов, а ремонт воздушных судов выполняют, полагаясь на детали со старых складов или с законсервированных судов.

