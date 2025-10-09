У РФ кількість авіапригод зросла вдвічі: які причини

У Росії продовжує стрімко збільшуватися кількість авіаційних пригод, а також зростає кількість пасажирів та членів екіпажів, які гинуть під час експлуатації повітряних суден. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє The Moscow Times.

Видання наводить дані російського Ространснагляду (Федеральна служба з нагляду у сфері транспорту), згідно з якими кількість авіапригод минулого року підстрибнула до 17 проти 8 у 2023-му, тоді як кількість загиблих також зросла до 37 проти 12.

З початку 2025 року було зафіксовано чотири авіаційні події, у тому числі дві аварії та дві катастрофи, внаслідок яких загинуло 53 особи.

У Росії пояснюють таку динаміку "порушеннями повітряного законодавства, що допускаються комерційними авіакомпаніями". За їхніми словами, авіаперевізники не дотримуються обов'язкових вимог щодо технічного обслуговування літаків, а персонал компаній не проходить належної підготовки.

Через зростання авіапригод представники путінського режиму вирішили перевірити 51 регіональну авіакомпанію, серед яких "Азімут", "Алроса", "Аврора", "Іжавіа" та "ІрАеро".

"Через санкції постраждав сегмент регіональних та місцевих повітряних перевезень після вибуття парку західної техніки, але проблеми спостерігалися і до цього", — зазначив засновник сервісу безпеки польотів RunAvia Андрій Патраков.

Навантаження лягло на старі радянські літаки Ан-2 та Ан-24, а також на гелікоптери типу Мі-8.

Втім, проблеми пов'язані не лише зі старою авіатехнікою, адже РФ стикається ще зі старінням пілотів. Молодь відмовляється літати на старих судах.

Ускладнює ситуацію те, що РФ не здійснює запчастини для давно знятих з виробництва радянських літаків, а ремонт повітряних суден виконують, покладаючись на деталі зі старих складів або з законсервованих суден.

