В РФ масштабная авария: после ДТП перевернулся поезд, много пострадавших

В понедельник, 29 июля, в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер сошли с рельсов из-за столкновения с "КамАЗом", сообщила РЖД в своем Telegram-канале.

В РФ перевернулся поезд

"Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер", — говорится в публикации.

Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области России заявила, что водитель грузовика госпитализирован.

В РЖД сообщили, что на место едут оперативные службы. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

По предварительным данным 100 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом. Среди них шесть детей.

При этом росСМИ со ссылкой на спасателей сообщают, что в результате ДТП, из которого поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие. Их точное число сейчас устанавливается. Всего в поезде, по предварительной информации, находилось 812 пассажиров.

Спасатели говорят, что пассажиры сами выбрались из вагонов. На месте происшествия работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают помощь на месте или увозят в больницы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в российском Питере водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус упал в реку Мойка. Погибло как минимум семь россиян. Водителя автобуса задержали. По данным росСМИ, люди погибли так как не смогли самостоятельно выбраться из тонущего автобуса и у врачей не получилось их откачать. В то же время очевидцы ДТП рассказывают, что первым из тонущего автобуса выбрался водитель. Ему кричали, чтобы он открыл люк на крыше автобуса, чтобы люди могли выбраться. Но, он никак не отреагировал на эти призывы.





