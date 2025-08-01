В РФ мощные взрывы: что произошло

В ночь на 1 августа в российском Таганроге прогремели сильные взрывы – вероятно, в результате атаки дронов. Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Итак, сообщается об атаке беспилотников по Таганрогу, что в Ростовской области РФ, в ночь на 1 августа. По словам местных жителей, в небе над городом было слышно не менее десяти взрывов.

Сообщалось, что в воздухе работали не только системы противовоздушной обороны, но и боевые вертолеты.

На ситуацию отреагировала мэр города Таганрог Светлана Камбулова. Она подтвердила работу ПВО, однако больше деталей не предоставила.

Интересно, что официальные власти региона и военные РФ больше не дали никаких комментариев относительно масштабов атаки или ее последствий.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 31 июля российский город Пенза подвергся атаке дронов. По сообщениям местных властей, в результате инцидента на одном из промышленных объектов вспыхнул пожар. В то же время в социальных сетях появились сообщения, что целью удара стало оборонное российское предприятие АО "Радиозавод", производящее средства связи и управления для вооруженных сил РФ.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил факт атаки беспилотников и сообщил о возгорании на территории одного из предприятий. По его словам, жертв и значительных разрушений нет, однако в городе был введен режим "Воздушная опасность".

Также издание "Комментарии" сообщало – утром 26 июля ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом находился оборонный завод "Сигнал".



