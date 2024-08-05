Президент Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать з западными партнерами возможность создания коалиции стран, которые помогли бы сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Владимир Джабаров

На это заявление истерически отреагировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Владимир Зеленский своими высказываниями якобы пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.

Российский сенатор заявил, что слова Зеленского показывают, что он "врал", заявляя о готовности к диалогу с РФ. При этом он подчеркну, что президент Украины призывает союзников Киева к прямому конфликту с РФ.

Джабаров заявил, что если самолеты или другие объекты ВС РФ будут сбиваться над территорией Украины странами Североатлантического альянса, то "начнется большая война". Российский сенатор даже додумался заявить о том, что Зеленский, чтобы "остаться у власти", готов втянуть военный блок в прямое столкновение с Россией, что абсолютно аморально.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, президент Владимир Зеленский заявил, что страны, которые соседствуют с Украиной, боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции России. Именно поэтому, по словам Зеленского, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность. Киев будет обсуждать с соседними странами возможность по сбитию российских ракет в небе республики, подчеркнул глава государства.

При этом известно, что Украина не впервые поднимает вопрос сбитися ракет над своей территорией союзниками. Тем не менее, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что об этом не может быть и речи.



