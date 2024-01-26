В РФ начались изменения: британская разведка пояснила тюремный срок Гиркину

Приговор российскому террористу Игорю Гиркину (Стрелкову) отражает изменение ситуации на территории России после мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Кремль тотально преследует всех критиков режима. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Минобороны Великобритании в Twitter.

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

В британской разведке отметили, 25 января российский суд приговорил бывшего военного блогера и бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы за "публичное разжигание экстремистской деятельности" в связи с его критикой ведения войны против Украины.

Игорь Гиркин принимал активное участие в военных действиях на Донбассе в 2014 году и некоторое время был "министром обороны" так называемой "ДНР". В 2022 году он высказался в блоге поддержку вторжения в Украину, но позже выступил с резкой критикой российского руководства и его руководства "специальной военной операцией", говорится в сообщении.

Гиркин был арестован в июле 2023 года после мятежа Пригожина, а в ноябре 2023 года он заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента России 2024 года.

По данным британских аналитиков, после мятежа Кремль стал более чувствительным к критике проведения им "специальной военной операции" со стороны консервативных националистов, поскольку они являются одной из немногих заслуживающих доверия альтернатив путинскому руководству.

"Приговор Гиркину является частью более широкого преследования тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, и отражает более авторитарный характер жизни в путинской России", — констатируют в Минобороны Британии.

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