Стрелков «пролетает» мимо выборов: в РФ суд вынес приговор террористу

Городской суд Москвы приговорил бывшего офицера ФСБ, лидера террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии общего режима. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Также российский суд запретил Стрелкову три года заниматься администрированием сайтов в интернете.

Сообщается, что ранее прокурор во время прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима — на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.

Слушания проходили в закрытом режиме, однако оглашение резолютивной части приговора было открытым.

Читайте также на портале "Комментарии" — задержание и последующий арест в Москве руководителя "Клуба рассерженных патриотов", бывшего "министра обороны" т.н. "ДНР", военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина по подозрению в экстремизме стало одной из самых громких тем уходящей недели. В британской разведке предположили, что такой шаг Кремля разозлит российских блогеров и некоторых военных, которые считают Стрелкова-Гиркина проницательным аналитиком и патриотом. А представители американского Института изучения войны (ISW) высказали мнение, что произошло смещение баланса сил между группировками Кремля, и удар, возможно, был направлен на ФСБ, с которой связывают Стрелкова-Гиркина. Издание "Комментарии" обсудило этот громкий арест с украинскими экспертами.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит вокруг смерти Пригожина – почему Стрелков заявил о президентских амбициях.



