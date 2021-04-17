В РФ назвали благотворительный фонд Навального экстремистским

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Ольга Чародий
Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Навального и его штабы
"экстремистскими организациями"
Алексей Навальный (фото из открытых источников)
По поручению
генеральной прокуратуры РФ прокуратура Москвы провела проверку Фонда борьбы с
коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального и его штабов. Об этом говорится
в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Сообщается, что прокуратура направила в Московский городской суд иск о признании экстремистскими организаций Алексея Навального.
Напомним, Алексей Навальный, отравленный 20 августа в аэропорту “Томска” химическим оружием “Новичок”, рассказал, сколько стоило его лечение в немецкой клинике “Шарите” и кто его оплатил. По словам Навального, выход из комы и лечение обошлось в 49 тысяч евро. Эти деньги предоставили три россиянина: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов. Как известно, оппозиционный политический деятель был задержан по приезду в Российскую Федерацию из Германии и был доставлен в СИЗО "Матросская тишина".Как сообщали ранее Алексей Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии. Навальный был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали в январе, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом.
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