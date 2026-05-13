В РФ ночью снова было громко: куда нагрянули дроны

В ночь на 13 мая Темрюковский район Краснодарского края РФ подвергся атаке неизвестных дронов. Под удар, скорее всего, попали сразу два объекта.

Исходя из сообщений в соцсетях, звуки дронов и взрывов были слышны как минимум в нескольких населенных пунктах Краснодарского края РФ, которые находятся у побережья. Однако последствия, предварительно, есть только в поселке Волна Темрюковского района.

Первым под удар попал местный порт. Об атаке стало известно примерно 03:40 ночи, а спустя чуть больше часа появились кадры, на которых в районе объекта виден пожар.

На этом "бавовна" для россиян не закончилась. Еще позже, после 6 утра, ряд пабликов написали, что был атакован резервуарный парк с нефтепродуктами, который принадлежит крупному морскому перегрузочному комплексу "Таманьнефтегаз".

К слову, ночью в оперштабе Краснодарского края отрапортовали, что на территории одного из предприятий в поселке Волна упали обломки дронов. По этой причине произошло возгорание оборудования. По состоянию на утро пожар до сих пор тушат. Судя по OSINT-пабликам, речь идет о резервуарном парке.

Уже утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев тоже фактически подтвердил атаку неопознанных беспилотников. По его словам, обломки сбитого долга попали в промышленный объект. Однако никаких других деталей о последствиях пока нет.

