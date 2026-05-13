Росія У РФ вночі знову було гучно: куди нагрянули дрони
У РФ вночі знову було гучно: куди нагрянули дрони

Дрони атакували Краснодарський край РФ

13 травня 2026, 07:50
Кравцев Сергей

У ніч проти 13 травня Темрюківський район Краснодарського краю РФ зазнав атаки невідомих дронів. Під удар, швидше за все, потрапили одразу два об'єкти.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Виходячи з повідомлень у соцмережах, звуки дронів і вибухів було чути як мінімум у кількох населених пунктах Краснодарського краю РФ, що знаходяться біля узбережжя. Проте наслідки, заздалегідь, є лише у селищі Хвиля Темрюківського району.

Першим під удар потрапив місцевий порт. Про атаку стало відомо приблизно о 03:40 ночі, а через трохи більше години з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта видно пожежу.

На цьому "бавовна" для росіян не закінчилася. Ще пізніше, після 6-ї ранку, ряд пабліків написали, що був атакований резервуарний парк з нафтопродуктами, який належить великому морському перевантажувальному комплексу "Таманнефтегаз".

До речі, вночі в оперштабі Краснодарського краю відрапортували, що на території одного з підприємств у селищі Хвиля впали уламки дронів. З цієї причини сталося загоряння обладнання. Станом на ранок пожежу й досі гасять. Судячи з OSINT-пабліків, йдеться про резервуарний парк.

Вже вранці губернатор Ярославської області Михайло Євраєв також фактично підтвердив атаку невідомих безпілотників. За його словами, уламки збитого боргу потрапили до промислового об'єкту. Однак жодних інших деталей про наслідки поки що немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 13 травня в Москві сталася велика пожежа на території комплексу "Кремль в Ізмайлово". Незважаючи на назву, йдеться не про історичний Кремль у центрі російської столиці, а про культурно-розважальний комплекс, розташований на околиці міста. Вогонь охопив значну частину будівель, а площа загоряння за кілька годин зросла вдесятеро.




