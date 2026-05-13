У РФ вночі знову було гучно: куди нагрянули дрони

У ніч проти 13 травня Темрюківський район Краснодарського краю РФ зазнав атаки невідомих дронів. Під удар, швидше за все, потрапили одразу два об'єкти.

Виходячи з повідомлень у соцмережах, звуки дронів і вибухів було чути як мінімум у кількох населених пунктах Краснодарського краю РФ, що знаходяться біля узбережжя. Проте наслідки, заздалегідь, є лише у селищі Хвиля Темрюківського району.

Першим під удар потрапив місцевий порт. Про атаку стало відомо приблизно о 03:40 ночі, а через трохи більше години з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта видно пожежу.

На цьому "бавовна" для росіян не закінчилася. Ще пізніше, після 6-ї ранку, ряд пабліків написали, що був атакований резервуарний парк з нафтопродуктами, який належить великому морському перевантажувальному комплексу "Таманнефтегаз".

До речі, вночі в оперштабі Краснодарського краю відрапортували, що на території одного з підприємств у селищі Хвиля впали уламки дронів. З цієї причини сталося загоряння обладнання. Станом на ранок пожежу й досі гасять. Судячи з OSINT-пабліків, йдеться про резервуарний парк.

Вже вранці губернатор Ярославської області Михайло Євраєв також фактично підтвердив атаку невідомих безпілотників. За його словами, уламки збитого боргу потрапили до промислового об'єкту. Однак жодних інших деталей про наслідки поки що немає.

