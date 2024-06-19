В РФ определились с ответными мерами для стран Большой семерки

Как заявила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, арсенал потенциальных контрмер в связи с решением "Группы семи" об использовании доходов от российских активов для оказания помощи Украине широк, они могут быть распространены на находящиеся в российской юрисдикции средства и имущество.

Мария Захарова

"Наша страна обладает значительными объемами западных средств, имущества, которое находится в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия", — сказала Захарова.

По ее словам, характер конкретных действий заранее раскрываться не будет, однако "арсенал политических и экономических контрмер широк".

"Не буду называть страны — вы можете их сами обзвонить, уточнить — но мы получили от их не просто каких-то наемных посланников, косвенных посредников, а прямые сигналы из столиц, что к ним подобные решения "семерки" не относятся, они подобным заниматься не будут, просто потому что понимают, что издержки, которые понесут из-за ответных действий, будут для них, мягко говоря, крайне болезненными", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Захарова ранее отреагировала на решение "Большой семерки" использовать доходы с российских активов на нужды Украины. По ее словам, такие планы – это "очередной удар по международному праву". При этом Захарова заявила, что "конечно ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда". В то же время Захарова утверждает, что эти ответные меры будут "крайне болезненными" для Брюсселя.





