В РФ определились с ответными мерами для стран Большой семерки

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Ткачик Олеся
Как заявила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, арсенал потенциальных контрмер в связи с решением "Группы семи" об использовании доходов от российских активов для оказания помощи Украине широк, они могут быть распространены на находящиеся в российской юрисдикции средства и имущество.
Мария Захарова
По ее словам, характер конкретных действий заранее раскрываться не будет, однако "арсенал политических и экономических контрмер широк".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Захарова ранее отреагировала на решение "Большой семерки" использовать доходы с российских активов на нужды Украины. По ее словам, такие планы – это "очередной удар по международному праву". При этом Захарова заявила, что "конечно ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда". В то же время Захарова утверждает, что эти ответные меры будут "крайне болезненными" для Брюсселя.
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