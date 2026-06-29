В Российской Федерации суд Воронежской области вынес приговор оккупанту Лунину, ранее ставшему известным из-за публичного требования организовать ему встречу с Владимиром Путиным.

Александр Лунин и Владимир Путин

В Воронежской области Россошанский районный суд признал виновным российского военнослужащего Лунина по делу о распространении запрещенной атрибутики. Ранее этот боец привлек к себе внимание тем, что записывал обращение с требованием встретиться с главой Кремля.

"Суд вынес наказание в отношении Лунина по статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики, — сообщают журналисты издания "Верстка", которые проанализировали судебные реестры. — Материалы поступили в суд в субботу, 27 июня, в 10.00, а именно слушание началось уже в 11.30".

Примечательно, что информацию об этом быстром процессе скрывали от общественности и обнародовали на официальном портале учреждения только через двое суток.

Несмотря на то, что заседание уже завершилось, российские судебные органы пытаются не разглашать подробности наказания для военного.

"Решение по делу на сайте не опубликовано, – констатируют расследователи, – а в самом суде представителям медиа отказались его раскрыть".

Отметим, что административная статья, инкриминируемая Лунином, предусматривает наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский военнослужащий Александр Лунин, из Воронежа, записал радикальное видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину. Вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, участник агрессии против Украины озвучил жесткие требования к высшему руководству РФ, угрожая масштабным вооруженным мятежом.