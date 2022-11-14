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В РФ отреагировали на резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине: что заявили в Кремле

Медведев назвал резолюцию ООН попыткой англосаксов похитить активы РФ

14 ноября 2022, 23:14 comments17167
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Автор:

Лиля Воробьева

В Москве не замедлили ответить на резолюцию ООН о возмещении ущерба, который Украина получила в результате полномасштабного вторжения РФ. Поэтому в Кремле назвали это решение "попыткой англосаксов украсть российские активы". Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram .

В РФ отреагировали на резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине: что заявили в Кремле

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Англосаксы явно пытаются наскребать юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов", – написал Медведев, комментируя резолюцию ООН.

Кроме того, Дмитрий Медведев также добавил, что Генеральной ассамблее ООН нужно "принять такую же рекомендацию по полному возмещению ущерба США Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим странам".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ООН приняла важную резолюцию по возмещению ущерба Украине. 14 ноября на заседании Генеральной ассамблеи ООН поддержали резолюцию, предлагающую ввести механизм компенсации ущерба Украине, нанесенному российской агрессией. Стало известно, что не поддержали принятие резолюции такие страны как Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Россия, Сирия, Зимбабве. На решение Генеральной ассамблеи ООН отреагировал украинский президент Владимир Зеленский, назвавший это решение "дипломатической победой".

Также "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского назвали 4 причины, почему наступление ВСУ продолжится даже зимой. Есть, по меньшей мере, четыре причины, почему Украина не собирается "замораживать" контрнаступление зимой. Их перечислил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Подоляк отметил, что первая причина состоит в том, что остановка украинской армии позволит России выиграть драгоценное время. Москва сможет не только подготовить новые войска, но и перебросить их на территорию Украины. Вторая причина, почему остановки контрнаступления не будет, Украина хочет прекращения войны, которая идет сегодня на всех фронтах, поэтому украинские защитники будут планомерно освобождать свои территории – в Луганске и Запорожье. Третий момент – российская армия крайне деморализована, особенно это заметно после того, как Россия потеряла Херсон. Ну и четвертая причина, почему наступление ВМСУ продолжится, состоит в том, что западные союзники не должны утратить веру в Украину.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/210
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